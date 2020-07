Bolsonaro constrangia visitantes e funcionários dizendo que máscara é 'coisa de viado'

Jair Bolsonaro constrangeu e amedrontou as pessoas que estiveram com ele ao longo da pandemia de Covid-19. Minimizou o surto de coronavírus, demonstrou desleixo e tratou com ironia e desprezo a preocupação das pessoas com o uso de acessórios de proteção, como a máscara, que em sua opinião, é 'coisa de viado' edit