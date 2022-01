Bolsonaro contou sete mentiras por dia em 2021, aponta levantamento

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro contou sete mentiras por dia ao longo de 2021, conforme um levantamento feito pela agência de checagem Aos Fatos divulgado pelo site Congresso em Foco, apontou que as fake news ou dados distorcidos usados pelo chefe do Executivo ficaram muito acima da média inverdades diárias ditas por ele nos anos anteriores.

Segundo a agência de checagem, 606 declarações feitas por Bolsonaro ao longo de 2019 - ano em que tomou posse, foram classificadas como falsas ou distorcidas, uma média de 1,6 mentiras por dia. No ano seguinte, esse número subiu para 1.592, ou 4,36 para cada dia do ano, e em 2021 foram registradas 2.516 falas mentirosas e distorcidas, elevando a média diária de inverdades para 6,9.

“Mais da metade destas mentiras e meias-verdades foram sobre covid-19, com 1.278 declarações de Bolsonaro entre janeiro e dezembro sem avaliação na realidade. Desde o início da pandemia, já são 2.183 manifestações do tipo sem acordo com a realidade”, destaca a reportagem. O levantamento também computou 145 mentiras relacionadas às eleições.

Bolsonaro também mentiu sobre o desempenho da economia e a principal inverdade dita por ele foi que o país criou mais empregos formais em 2020 do que no ano anterior. No final do ano passado uma revisão dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontou que no lugar de criar novos postos de trabalho, o país havia perdido 191.500 vagas com carteira assinada.

