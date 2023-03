Bolsonaro conversou com ex-chefe da Receita Federal sobre liberação de joias

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro e o então chefe da Receita Federal Julio Cesar Vieira Gomes conversaram por telefone em dezembro do ano passado sobre a liberação das joias presenteadas pela Arábia Saudita, informa a Folha de S.Paulo.

Uma das caixas trazidas do reino saudita foi apreendida na alfândega do aeroporto de Guarulhos (SP).

A conversa comprova a participação direta do ex-presidente na tentativa de liberar o material avaliado em R$ 16,5 milhões.

Essa conversa de Bolsonaro com o chefe da Receita Federal contradiz a versão que o ex-presidente apresentou no final de semana, quando tentou se desvincular do caso, dizendo não ter ficado sabendo dos presentes barrados na alfândega e negando tentativa de trazê-los de forma ilegal.

