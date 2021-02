Bolsonaro convida Fernando Collor para assessorá-lo

Collor atuará sobre a questão do aumento no preço do combustível. Bolsonaro disse que o ex-presidente simplesmente 'apareceu ali' e o governo o convidou, e que esta é a forma ideal de se governar um país edit

247 - O mais novo assessor de Jair Bolsonaro e sua equipe econômica sobre a questão do reajuste no preço dos combustíveis é o senador e ex-presidente Fernando Collor (PROS-AL).

Em evento no Palácio do Planalto, Bolsonaro disse que Collor simplesmente 'apareceu ali' e o governo o convidou: “Hoje, estávamos reunidos com a equipe econômica do Paulo Guedes, vendo a questão do impacto desse novo reajuste do combustível, ao qual nós não temos como interferir e não pensamos em interferir na Petrobras, e apareceu o senhor Fernando Collor, ali, para tratar de um outro assunto, em um outro local, convidamos (ele) para a reunião. Ele participou de grande parte da mesma", disse.

O presidente acrescentou que acredita que esta 'forma de governar' é ideal. "E nos deu sugestões, sugestões bem-vindas e acolhidas por nós. E dessa forma, vamos governando”.

