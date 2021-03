Bolsonaro critica governadores que pedem lockdown nacional contra a Covid-19: 'está havendo abuso'

247 - Jair Bolsonaro voltou a criticar os governadores que defendem um lockdown nacional para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus. "O povo está sofrendo. Está havendo abuso, no meu entender, nessa política de fecha tudo", disse Bolsonaro a apoiadores no Palácio do Alvorada, nesta quarta-feira (10).

Bolsonaro também afirmou eu o governo federal transferiu bilhões para que os estados pudessem enfrentar à pandemia. Segundo ele, "a política do lockdown, que começou no ano passado, não era para salvar vidas".

"Era para dar tempo de os hospitais se reequiparem. Nós demos bilhões de reais para estados e municípios. Alguns estados investiram bem os recursos, e outros, não”, disparou.

Bolsonaro também disse que se o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) tivesse ganho a eleição presidencial de 2018 , os governadores nem precisariam pedir um confinamento nacional.

