Bolsonaro critica Moro: não se comportou como toda a população esperava dele

Jair Bolsonaro criticou Sérgio Moro, sem citá-lo nominalmente, ao dizer que a investigação sobre a facada "poderia ter chegado ao fim" se tivesse escolhido outro ministro no lugar do ex-juiz. "Não se comportou como toda a população esperava dele", disse

Jair Bolsonaro criticou o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, sem citá-lo nominalmente, ao dizer que a investigação sobre a facada "poderia ter chegado ao fim" se tivesse escolhido outro ministro no lugar do ex-juiz.

"Eu acho que essa investigação poderia ter chegado ao fim se eu tivesse escolhido melhor 1 ministro meu que, lamentavelmente, não se comportou como toda a população esperava dele", disse Bolsonaro nesta terça-feira (1) no Palácio do Planalto, durante um evento em homenagem ao músico Pinto do Acordeon (1948-2020).

Bolsonaro também disparou contra "oportunistas" que se aproximaram dele no final da campanha. "Apareceram alguns oportunistas, é do ser humano. E nós temos que saber como tratá-los, para que não contaminem 1 grande sonho. Até porque os oportunistas aparecem na reta final, quando o time está vencendo de 3 a 0 e, no 2º tempo, ele diz que é torcedor do seu time".

Moro deixou o governo em abril, depois que Bolsonaro exonerou o então diretor-geral da Polícia Federal Mauricio Valeixo. Ao anunciar a saída do Ministério da Justiça, o ex-juiz apontou crime de responsabilidade ao dizer que o seu então chefe queria interferir na PF. "O presidente me relatou que queria ter uma indicação pessoal dele para ter informações pessoais. E isso não é função da PF”, denunciou Moro.

