247 - Na sua live semanal desta quinta-feira, 5, Jair Bolsonaro disse que o resultado pífio do Produto Interno Bruto (PIB) de 2019 foi culpa da imprensa.

"Se a imprensa produzisse notícia verdadeira, certamente o resultado seria melhor", afirmou. Ignorando a responsabilidade e a transparência que exigem o cargo de presidente, Bolsonaro disse que não tem a obrigação de falar com a imprensa.

"Eu não estou falando com a imprensa, é direito meu, pô. A imprensa tem direito a me perguntar, mas a imprensa faz muitas pergunta ruins. Como que estuda tantos anos para fazer perguntas tão ruins?", ironizou. "Se a imprensa diz que eu ofendo todo dia, o que estão fazendo todo dia ali [na porta do Palácio do Alvorada]?", disse.

Bolsonaro também voltou a atacar a Folha de S. Paulo, que destacou o silêncio do presidente sobre o resultado do PIB, de 1,1% em 2019. “Eu não estou falando com a imprensa, é direito meu. Piada é a Folha de S.Paulo. E tem gente que anuncia nesse lixo de Folha de S.Paulo. Se a imprensa diz que eu ofendo todo dia, o que eles estão fazendo ali?”, afirmou.

Jair Bolsonaro voltou a demonstrar preconceito contra o público LGBTQ e falou que ser heterosexual é uma qualidade. "Um empresário começou a falar das qualidades do presidente, né? 'Honesto, trabalhador' - faltou falar hétero -, aí eu falei: 'hétero', ser hétero agora é uma qualidade, né?", disse.

Assista a trecho da live: