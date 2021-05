Bolsonaro dá péssimo exemplo e diz que voltou a se automedicar com cloroquina

247 – Jair Bolsonaro voltou a dar péssimo exemplo no dia de ontem, ao dizer que está se automedicando com cloroquina – um remédio ineficaz e perigoso. "Não vou falar o nome para não cair a live. Aquele negócio que o pessoal usa para combater a malária, eu usei lá atrás e no dia seguinte tava bom. E vou dizer mais: há poucos dias estava me sentindo mal e, antes mesmo de procurar o médico... Olha só que exemplo estou dando: tomei depois aquele remédio porque estava com sintoma. Tomei, fiz exame, não estava (doente). Mas, por precaução, tomei ", disse ele.

Bolsonaro também elogiou o desempenho do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que o blindou na CPI da Pandemia. "A informação que eu tive é que o Pazuello foi muito bem. A CPI continua sendo um vexame nacional, não querem investigar o desvio de recursos", afirmou. A CPI já apurou que Bolsonaro tem responsabilidade pelas mortes ao estimular o uso de cloroquina.

