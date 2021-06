Bolsonaro debocha da demanda pelo auxílio emergencial: "quem quer mais é só ir no banco e fazer empréstimo"

Bolsonaro ainda disse que o Brasil, ao contrário do que indicam dados do Ministério da Cidadania, foi um dos únicos países na América Latina a reduzir a pobreza edit

247 - Jair Bolsonaro debochou da demanda popular pelo auxílio emergencial, refletida nas manifestações do 29M. A apoiadores no Palácio da Alvorada, o presidente buscou ainda fugir da culpa pelo aumento no desemprego:

“Como é endividamento por parte do governo, quem quer mais é só ir no banco e fazer empréstimo. Sabemos da situação difícil em que se encontra população, que perdeu empregos não por culpa do presidente”, disse.

Bolsonaro disse que o Brasil, ao contrário do que indicam dados do Ministério da Cidadania, foi um dos únicos países na América Latina a reduzir a pobreza:

“Só dois países da América Latina diminuíram a pobreza, nós e o Panamá, se não me engano. Você não vai ver isso em lugar nenhum da imprensa. Qual país do mundo fez projeto como o nosso, que foi o auxílio emergencial? Gastamos em 2020 o equivalente a 10 vezes o Bolsa Família. E tem gente criticando ainda, falando que quer mais”. (Com informações do Poder360).

