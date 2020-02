Bolsonaro debocha de desempregados e diz que vai lançar programa "minha primeira empresa"

Em conversa com o Pastor Silas Malafaia, Bolsonaro deixou claro mais uma vez seu desprezo pelo povo e debochou dos 11 milhões de brasileiros que encontram-se desempregados. “Vou lançar o programa minha primeira empresa”, ironizou ele. "Têm muitos privilégios e reclamam que não tem emprego", acrescentou o ocupante do Planalto edit

247 - Em conversa com o Pastor Silas Malafaia nesta segunda-feira (3), Jair Bolsonaro deixou claro mais uma vez seu desprezo pelo povo brasileiro e debochou dos 11 milhões de brasileiros que encontram-se desempregados. “Vou lançar o programa minha primeira empresa”, ironizou ele. Ele também disse que desempregados "têm muitos privilégios e reclamam que não tem emprego".

“Eu tenho falado para o Paulo Guedes: Paulo lance o programa minha primeira empresa. O cara que reclama que não tem emprego, ele vai ter meios de abrir a empresa dele. Daí ele abre a empresa dele. Paga R$ 5 mil por mês para todo mundo, pra ninguém reclamar do salário e vai ser feliz. Vai dar certo, oh, Malafaia?”, indagou, sob risos irônicos junto com o pastor.

Ele também disse que a " visão esquerdopata, de só pensar em privilégio acabou prejudicando os próprios trabalhadores".

"Rapaz, em que lugar é esse no mundo em que você paga multa. O cara tem fundo de garantia, todos os direitos, e ainda tem que pagar uma multa pra mandar o cara embora”, disse Malafaia, corroborado por Bolsonaro. “Ninguém vai mandar embora um bom empregado. Eles mandam embora quem não tá correspondendo”, acrescentou.