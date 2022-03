Bolsonaro decide demitir presidente da Petrobrás

Apoie o 247

ICL

Agenda do Poder - Jair Bolsonaro decidiu demitir o presidente da Petrobrás, Joaquim Silva e Luna, nesta segunda-feira, 28, segundo integrantes do governo, em meio à pressão por conta do aumento no preço dos combustíveis e depois de diversas críticas feitas pelo governo e pelo Congresso à estatal.

Segundo O Globo, o anúncio ainda não foi feito, mas isso deve ser confirmado nas próximas horas, de acordo com interlocutores do Palácio do Planalto.

De acordo com fontes próximas ao governo federal, o economista Adriano Pires, especialista do setor de óleo de gás, é o mais cotado para assumir o cargo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esta é a segunda troca na Petrobras em um ano, tendo a mesma causa: o preço dos combustíveis.

O primeiro presidente da Petrobrás na gestão Bolsonaro, Roberto Castello Branco deixou o cargo em fevereiro do ano passado, sendo substituído pelo general da reserva Silva e Luna -- que, até então, comandava a parte brasileira de Itaipu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com menos de um ano efetivamente no cargo, Silva e Luna deixa o posto após Bolsonaro discordar da política de preço da estatal. Essa política repassa para o mercado interno as variações do dólar e do barril de petróleo. Este último disparou, por conta da guerra na Ucrânia, fazendo aumentar a pressão por reajustes nos combustíveis no país.

As sanções ocidentais à Rússia causadas pelo conflito na Ucrânia fizeram o barril de petróleo disparar num primeiro momento (mesmo que agora esse valor já tenha voltado ao nível pré-guerra).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por conta desse aumento, a Petrobrás anunciou uma alta de 18,77% na gasolina e de quase 25% no óleo diesel, gerando uma insatisfação generalizada no governo e no Congresso.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: