Bolsonaro decidiu não atacar vacinas para recuperar intenções de voto

Reuniões com conselheiros políticos fizeram Bolsonaro cessar críticas à vacinação contra a Covid-19 e focar no eleitorado jovem e feminino

Guilherme Amado, Edoardo Ghirotto, Metrópoles - Jair Bolsonaro cessou as críticas à vacinação contra a Covid-19 após receber pesquisas que mostram um otimismo da população com o fim da pandemia e o papel que as vacinas tiveram para a retomada da normalidade.

Aliados de Bolsonaro contam que o presidente dizia ter comprado as vacinas e que ele custava a entender que ataques aos imunizantes seriam prejudiciais à campanha. Os conselheiros de Bolsonaro tiveram de explicar detalhadamente que o presidente estava se opondo ao único mecanismo capaz de permitir a volta de atividades profissionais e de lazer em sua plenitude.

