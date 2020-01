Bolsonaro defende deportação de brasileiros por Trump

"O que eu falar aqui vai dar polêmica: eu acho que qualquer país, as suas leis têm que ser respeitadas. Qualquer país do mundo onde pessoas estão lá de forma clandestina é um direito daquele chefe de Estado, usando da lei, devolver esses nacionais", disse ele, que apoiou a deportação de brasileiros em massa – o que não acontecia há mais de uma década edit

Sputinik – O presidente Jair Bolsonaro comentou a recente deportação de brasileiros dos EUA e afirmou que as leis devem ser respeitadas.

Neste sábado, o presidente Jair Bolsonaro comentou a autorização do Brasil para que os EUA realizem a deportação brasileiros ilegais . Esse seria o primeiro caso do Brasil aprovar uma deportação em massa de brasileiros.

O político conversou sobre o assunto com jornalistas em Nova Délhi, no âmbito de sua visita de Estado à Índia e alertou que não pretende evitar deportações de brasileiros.

"O que eu falar aqui vai dar polêmica: eu acho que qualquer país, as suas leis têm que ser respeitadas. Qualquer país do mundo onde pessoas estão lá de forma clandestina é um direito daquele chefe de Estado, usando da lei, devolver esses nacionais", disse Bolsonaro, citado pelo jornal O Globo.

O presidente aproveitou para criticar a Lei de Migração brasileira , sancionada em 2017, em substituição ao antigo Estatuto do Estrangeiro.

"Se você for ler a nossa lei de imigração, nenhum país do mundo tem isso que nós temos lá. É uma vergonha a nossa lei de imigração. Eu fui o único a votar contra, foi simbólico, e o único a discursar contra quando ela foi elaborada e votada. Fui muito criticado pela mídia. O pessoal chega no Brasil com mais direitos do que nós. Então isso não pode acontecer. Afinal de contas, nós devemos preservar o nosso país. E se abrir as portas, como está previsto na lei de imigração, o país pode receber um fluxo de gente muito grande e com muitos direitos", declarou.