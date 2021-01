Bolsonaro defende tratamento precoce contra Covid-19 e acusa PSOL de politizar a questão

"Agora tivemos a informação - vou confirmar se é verdadeira ainda - que o PSOL teria entrado com uma ação na Justiça para que os prefeitos não deem o tratamento precoce ao pessoal que procurar. Se for verdade, pelo amor de Deus, acho que está na hora de parar de politizar esse negócio aí", disse Jair Bolsonaro edit

247 - Jair Bolsonaro disse ter informações de que o PSOL ingressou com uma ação para impedir o tratamento precoce contra a Covid-19 e acusou o partido de querer politizar o assunto. Desde o início da pandemia, porém, ele minimizou a gravidade da crise sanitária e defendeu o uso e medicamentos de eficácia não comprovada pelas autoridades de saúde – como a cloroquina e vermífugos – no combate aos sintomas da doença.

"Agora tivemos a informação - vou confirmar se é verdadeira ainda - que o PSOL teria entrado com uma ação na Justiça para que os prefeitos não deem o tratamento precoce ao pessoal que procurar. Se for verdade, pelo amor de Deus, acho que está na hora de parar de politizar esse negócio aí", disse Bolsonaro nesta quinta-feira (14) a um grupo de apoiadores, de acordo com o UOL.

A declaração de Bolsonaro foi feita dois dias após o PSOL emitir uma nota, por intermédio do deputado Marcelo Freixo (RJ), informando que pretendia acionar o Ministério Público contra o ministro da Saúde Eduardo Pazuello, por pressionar a Prefeitura de Manaus para que os profissionais de saúde prescrevessem medicamentos sem comprovação de eficácia no combate ao coronavírus.

