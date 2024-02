Bolsonaro depõe na PF sobre "importunação intencional" de baleia jubarte no litoral de São Paulo

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Investigado por participar de um suposto planejamento para um golpe de Estado, Jair Bolsonaro (PL), prestará um novo depoimento à Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (27) no âmbito de um inquérito que investiga um suposto crime de "importunação intencional" de uma baleia jubarte em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, diz o jornal O Estado de S. Paulo.

O depoimento ocorrerá na superintendência da PF na capital paulista, dois dias após realizar um ato na Avenida Paulista. Além de Bolsonaro, o advogado e ex-assessor de comunicação Fabio Wajngarten também será ouvido pela PF. A oitiva estava marcada inicialmente para o dia 7 deste mês.

continua após o anúncio

O caso teve origem em junho de 2023, devido a divulgação de um vídeo nas redes sociais que mostrava um homem pilotando um jet ski se aproximando de uma baleia com o motor ligado, chegando a cerca de 15 metros do animal. A PF está averiguando se houve o cometimento de crimes previstos em lei, que proíbem a pesca ou "molestamento intencional" de baleias. A entrada da PF no caso se deu a pedido do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Em novembro do mesmo ano, o Ministério Público Federal (MPF) também passou a acompanhar o inquérito. A suspeita da Procuradoria é de que Bolsonaro seria o condutor do veículo aquático que se aproximou do mamífero. Durante o feriado de Corpus Christi de 2023, o ex-mandatário visitou a região, onde se encontrou com o vereador Wagner Teixeira, multado pelo Ibama por "desrespeito às regras de observação de baleias".

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: