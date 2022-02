Bolsonaro desautoriza Mourão a se pronunciar sobre Ucrânia: 'não é de competência dele'

‘Na medida do possível, queremos paz’, diz Bolsonaro sobre operação militar da Rússia edit

Carta Capital - O presidente Jair Bolsonaro desautorizou nesta quinta-feira 24 o vice-presidente Hamilton Mourão a se pronunciar em nome do governo sobre a crise entre a Rússia e a Ucrânia. Afirmou também que, “na medida do possível, queremos a paz”.

Nesta manhã, Mourão disse a jornalistas que “o Brasil não está neutro” e “não concorda com uma invasão do território ucraniano”. À noite, em transmissão ao vivo nas redes sociais, Bolsonaro leu uma notícia sobre a declaração de Mourão para, na sequência, criticar o general do Exército.

“O artigo 84 da Constituição diz que quem fala sobre esse assunto é o presidente. E o presidente se chama Jair Messias Bolsonaro. Ponto final. Com todo o respeito a essa pessoa que falou isso, está falando algo que não deve, não é de competência dela”, afirmou Bolsonaro.

