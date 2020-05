Bolsonaro desautoriza Teich sobre uso da cloroquina: “Eu que vou resolver”

“Votaram em mim para eu decidir, essa decisão passa por mim. Acredito no trabalho dele, mas essa questão eu vou resolver”, disse Bolsonaro, sobre o uso da cloroquina no tratamento do novo coronavírus, desautorizando o ministro da Saúde Nelson Teich edit

247 - Jair Bolsonaro desautorizou o ministro da Saúde, Nelson Teich, de ir contra a sua posição sobre o uso da hidroxicloroquina como tratamento ao novo coronavírus.

“Se o Conselho Federal de Medicina [CFM] disse que pode usar a cloroquina desde os primeiros sintomas, por que o ministro da Saúde vai dizer que é só em casos graves? A regra é essa”, disse Bolsonaro durante teleconferência com o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf.

Segundo Bolsonaro, a decisão sobre o uso do medicamento cabe unicamente a ele. No entanto, a posição do Conselho Federal de Medicina, de acordo com o presidente do órgão, Mauro Luiz Britto Ribeiro, não é a mesma apontada por Bolsoanro. Mauro Luiz esteve no Palácio do Planalto no dia 24 de abril e disse que o uso do medicamento "não é uma recomendação" e é uma decisão exclusiva do médico.

"O Conselho Federal de Medicina não recomenda o uso da hidroxicloroquina, o que nós estamos fazendo é dando ao médico brasileiro o direito de, junto a seu paciente, em decisão compartilhada com seu paciente, utilizar o medicamento. Nós estamos autorizando, não é uma recomendação, isso é muito importante ficar bem claro”, enfatizou.

Além disso, estudos apontam que o medicamento não apresentou resultados eficazes no tratamento da Covid-19. Pesquisa feit apela Universidade de Columbia, apontou a ineficácia do remédio. Os resultados foram publicados na revista científica New England Journal Medicine, em 7 de maio.

“Votaram em mim para eu decidir, essa decisão passa por mim. Acredito no trabalho dele, mas essa questão eu vou resolver”, disse Bolsonaro, que não tem formação na área médica.

Teich, por usa vez, defende que pacientes com receita médica para uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19 assinassem termo de reconhecimento dos riscos associados ao medicamento, entre eles, aumento nos problemas cardíacos.

“Um alerta importante: a cloroquina é um medicamento com efeitos colaterais. Então, qualquer prescrição deve ser feita com base em avaliação médica. O paciente deve entender os riscos e assinar o ‘termo de consentimento’ antes de iniciar o uso da cloroquina”, escreveu Teich.

