Bolsonaro descarta recriar Ministério da Cultura, diz ministro

247 - De acordo com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, Jair Bolsonaro não vai recriar o ministério da Cultura para dar status de ministra a Regina Duarte.

“A recriação do ministério da Cultura foi descartada, por ora. A decisão foi do presidente. Por mim, alteraria o status do ministério, para ser chamado de ministério do Turismo e da Cultura, levando a Cultura ao lugar que ela merece”, disse Álvaro Antônio à coluna Painel, da Folha.

Assim que tomou posse, Bolsonaro extinguiu a pasta de cultura que foi vinculada ao ministério da Cidadania e, agora, está sob a aba do Turismo.