Bolsonaro desdenha de quase 500 mil mortos e diz que "apesar de tudo, o Brasil vai bem"

Em mais uma demonstração de comportamento genocida, Bolsonaro ignora as centenas de milhares de mortos no país e comemora o PIB edit

247 - Jair Bolsonaro ignora que o Brasil caminha para 500 mil mortos na pandemia da Covid-19 e comemora o crescimento da economia brasileira no primeiro trimestre

O PIB (Produto Interno Bruto) do primeiro trimestre teve crescimento de 1,2% em relação ao trimestre anterior, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

"Lógico que ninguém está falando que vai crescer 6%, mas a previsão aí é no mínimo 4%, que já é um número bastante grande levando-se em conta o uso político por causa da pandemia por parte de alguns", afirmou Bolsonaro em interação com apoiadores no jardim do Palácio da Alvorada transmitida por um simpatizante.

"Lamentamos as mortes, mas, apesar de tudo, o Brasil está indo bem", disse o ocupante do Palácio do Planalto.

Reportagem da Folha de S.Paulo assinala que Bolsonaro tentou justificar por aparecer sorridente, afirmando que a pandemia vai demorar e pondo em dúvida se haverá eleições no próximo ano. "Alguns acham, tem gente filmando aqui, vai sair eu rindo. 'Não pode, não sei o quê, o problema, isso acontece'. Se a gente não tentar ser feliz, vai esperar o quê? Eu pergunto: essa pandemia vai acabar quando? Alguém sabe? Vai até as eleições do ano que vem?"

