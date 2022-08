Bolsonaro desmente encontro seu e de Michelle com Guilherme de Pádua e sua mulher

Em uma sequência de tweets, Bolsonaro disse que não participou de almoço em Belo Horizonte nem se encontrou com o assassino de Daniela Perez e sua esposa edit

247 - Jair Bolsoanro desmentiou que ele e sua esposa, Michelle Bolsonaro, tenham se encontrado e almoçado com Guilherme de Pádua (assassino de Daniella Perez) e sua esposa Juliana Lacerda.

Em uma sequência de tweets, Bolsonaro disse que não participou de almoço em Belo Horizonte. "A mesma imprensa já havia divulgado que eu estava em uma churrascaria de SP na mesma data e hora", afirmou.

A informação do encontro dos dois casais foi publicada pela jornalista Fabia Oliveira, colunista do site Em Off.

Leia na íntegra a nota de Jair Bolsonaro:

"Em respeito à Glória Perez, não alimentarei essa exploração leviana em cima de sua perda irreparável. As ilações com base em informações falsas divulgadas por parte da mídia só expõem sua falta de escrúpulos e o desprezo pela dor das pessoas, tratando-as como meras ferramentas.

Sequer participei do almoço em Belo Horizonte. A mesma imprensa já havia divulgado que eu estava em uma churrascaria de SP na mesma data e hora. Quem propagou a mentira, já sabia da verdade, mas não se preocupou com a dor que poderia causar até à família de Daniella Perez.

Aos que embarcaram nesse verdadeiro vale-tudo, podem bater em mim à vontade, só peço que tenham respeito pelo menos por aquelas pessoas que não podem se defender e que deveriam ser preservadas. O sofrimento dos familiares e amigos diante de uma perda não basta para vocês?

A própria pessoa envolvida nesse crime cruel e covarde nega ter estado presente no evento. Sua esposa, que não tem envolvimento com o crime, já se manifestou explicando que não conhece Michelle e que, assim como dezenas de mulheres, fez fila para tirar foto com a Primeira-Dama.

Minha história de luta por leis mais duras para assassinos covardes, estupradores e demais crimes violentos fala por mim e mostra de que lado sempre estive. Enquanto viver, serão as vítimas, não seus algozes, que contarão com a minha eterna solidariedade."

