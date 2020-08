Bolsonaro desmonta ação de combate ao abuso de crianças

Governo decidiu excluir do último relatório direitos humanos, o Disque Direitos Humanos, informações essenciais sobre o encaminhamento e as respostas dadas aos casos de violência infantil no país edit

247 - O governo de Jair Bolsonaro excluiu do último relatório direitos humanos, o Disque Direitos Humanos, informações essenciais sobre o encaminhamento e as respostas dadas a todas as denúncias de violações recebidas, entre elas as de violência infantil, feitas aos órgãos de apuração e proteção. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a reportagem, o relatório informa que 38% das crianças são vítimas de negligência de suas famílias, 11% sofrem abusos sexuais. Já 23% sofrem violência física (21%) e exploração do trabalho (3%).

Apesar de revelar os dados, parte de um relatório elaborado pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos com base em denúncias feitas ao Disque 100, o governo não informa que encaminhamento foi dado às denúncias recebidas, se o Estado deu o suporte necessário às vítimas.

Segundo a reportagem, Ministério da Mulher, da Família e de Direitos Humanos, comandado pela ministra Damares Alves, disse, em nota, que a exclusão desses dados foi uma "decisão editorial", mas que todas as denúncias recebidas são encaminhadas. No entanto, não revela como os encaminhamentos foram realizados.

Nos relatórios dos anos anteriores, o índice de resposta é baixo. Em 2018, apenas 13% das denúncias encaminhadas tiveram resposta

