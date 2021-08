Bolsonaro deve recusar pedido de reunião dos governadores

Avaliação no Palácio do Planalto é de que reunião seria contraproducente e poderia até mesmo agravar a crise institucional edit

247 - Auxiliares diretos de Jair Bolsonaro avaliam que ele deve recusar o pedido de encontro feito por governadores nesta semana.

Segundo avaliação de ministros, uma reunião entre Bolsonaro e os chefes de Executivos estaduais seria contraproducente e só serviria para dar palanque a adversários.

O mandato de Bolsonaro tem sido marcado por confrontos com governadores, o que só se agravou com a pandemia, durante a qual tem sido acentuada a divergência entre a visão negacionista do ocupante do Palácio do Planalto e a de gestores estaduais que tomaram em algum grau medidas para minorar os efeitos da Covid-19 sobre a população.

Até agora, o Palácio do Planalto ainda não respondeu o ofício, enviado pelo Fórum dos Governadores depois da reunião de segunda-feira (23), com o pedido da reunião, segundo informou à Folha de S.Paulo o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.

Alguns governadores ainda acham que ainda é possível que o encontro com Bolsonaro se realize.

