Bolsonaro devolve 3º estojo de joias avaliado em R$ 500 mil e que ficou escondido na casa de Nelson Piquet

247 - A defesa de Jair Bolsonaro (PL) entregou à Caixa Econômica Federal nesta terça-feira (4) o terceiro estojo de joias dado como suposto presente pela Arábia Saudita ao governo brasileiro. Este foi o terceiro conjunto de joias que Bolsonaro teve que devolver, depois de tentar tomar para si os itens que deveriam ter sido incorporados ao patrimônio público.

Fabio Wajngarten, assessor de Bolsonaro, publicou no Twitter: “a defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, entregou hoje à tarde, terça-feira, 4, o terceiro kit de presente que ele recebeu em 2019, dentro do prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas da União (TCU). A entrega reitera o compromisso da defesa do presidente Bolsonaro de devolver todos os presentes que o TCU solicitar, cumprindo a orientação do ex-mandatário do país, que sempre respeitou a legislação em vigor sobre o assunto.

O estojo devolvido nesta terça-feira foi o que o ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet escondeu em sua residência a pedido de Bolsonaro.

