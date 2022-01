Bolsonaro distorce estudo e sugere que somente pessoas com comorbidades morrem por Covid

Apoie o 247

247 - Em mais uma demonstração de negacionismo e descaso com a pandemia, Jair Bolsonaro (PL), em sua transmissão ao vivo realizada nesta quinta-feira (13), voltou a minimizar a Covid-19.

O chefe do governo federal distorceu estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), afirmando que o levantamento mostra que 75% das mortes por Covid ocorrem em pessoas com ao menos quatro comorbidades. "Aqui também da CDC americana: 75% dos mortos por Covid tinham quatro comorbidades".

No entanto, o estudo, segundo declaração da diretora da CDC, Rochelle Walensky, em 10 de janeiro, estima que 75% das mortes por Covid entre pessoas vacinadas ocorrem em indivíduos com ao menos quatro comorbidades. Desta forma, o estudo reforça a eficácia das vacinas contra a doença, o que Bolsonaro rotineiramente ataca. "Todas as pessoas [imunizadas] com efeitos graves [da Covid] tinham ao menos um fator de risco; 78% dos que morreram tinham ao menos quatro", disse

