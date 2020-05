Bolsonaro divulga ataque ao STF e diz que “ninguém vai querer dar um golpe em cima de mim”

Bolsonaro divulgou no Facebook na manhã deste sábado vídeo com ataques ao STF e insinua que a Corte planejaria “um golpe” contra ele. Redes sociais bolsonarista estão divulgando a fake news sobre o STF intensamente desde a noite desta sexta edit

247 - Jair Bolsonaro foi às portas do Palácio do Alvorada na manhã deste sábado para mais um encontro com os bolsonaristas que, cada dia em menor número, aglomeram-se em plena epidemia de coronavírus. No vídeo, editado pela Presidência e postado na página de Bolsonaro no Facebook, aparece um apoiador atacando o STF (Supremo Tribunal Federal). Em resposta, Bolsonaro diz: “Ninguém vai querer dar um golpe em cima de mim, não. Fiquem tranquilos”.

Bolsonaro disse ainda que “ninguém vai fazer nada ao arrepio da Constituição”, dando a entender que a Corte Suprema está agindo contra a Constituição.

O bolsonarismo vive nas redes momento de enorme agitação e agressividade. Desde a noite desta sexta-feira (1), a narrativa que povoa as redes de extrema-direita vinculadas a Jair Bolsonaro é a de que está em curso um golpe de Estado sob a liderança do STF para apeá-lo do poder. Leia aqui.

Veja o vídeo divulgado por Bolsonaro no Facebook:

