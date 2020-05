Bolsonaro divulga informação falsa no Instagram e tem post apagado

A postagem de Bolsonaro apagada pelo desinformava divulgando números falsos sobre mortes por doenças respiratórias no Ceará. Bolsonaro afirmava que o número de mortos por doenças respiratórias no Ceará teria caído de 2019 para 2020, o que é uma falsificação absoluta. O post com a notícia falsa foi apagado e os internautas avisados do fato edit

247 - Jair Bolsonaro compartilhou uma informação no Instagram, mas a própria rede social deletou o post com a notícuia falsa e marcou a postagem com ‘alerta de fake news’. Bolsonaro escreveu que que o número de mortes por doenças respiratórias no Ceará teria caído entre 2019 e 2020, apesar da pandemia. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

A postagem tinha a seguinte mensagem: "Toda vida importa! Entretanto há algo muito 'estranho' no ar!". Em seguida, apontava que o número de mortos por doenças respiratórias no Ceará caiu de 6.377 em 2019, sem o coronavírus, para 6.296 em 2020, com a doença, entre 16 de março a 10 de maio. "Por que em 2019 não teve o mesmo alarde?", questionava o post.

De acordo com uma checagem realizada pela Agência Lupa, indicada pela plataforma como justificativa da exclusão, os números citados por Bolsonaro incluíam mortos por outras doenças, como aids e câncer. Segundo o Portal da Transparência do Registro Civil, os números verdadeiros são bnem diferentes: 2.808 óbitos por doenças respiratórias no período citado de 2019 contra 3.217 em 2020.

Em março, Bolsonaro teve dois vídeos apagados de sua conta no Twitter. Os vídeos mostravam um passeio dele em brasília (DF) em pleno lockdown, em que ele defendia o uso da hidroxicloroquina para populares e fala que o País só ficará imune depois que 60 a 70% da população for infectada.

