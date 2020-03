Bolsonaro divulga vídeo de "jornalista socialite" para embasar tese do fim da quarentena

Para defender a volta ao trabalho por parte das pessoas em confinamento durante a epidemia do coronavírus, Jair Bolsonaro divulgou no Twitter um vídeo da jornalista Liliane Ventura, que se notabilizou por ser uma das integrantes do extinto Aqui Agora do SBT na década de 1990. "Se o remédio for demasiado o efeito colateral será muito mais desastroso", disse ele edit

247 - Jair Bolsonaro divulgou no Twitter um vídeo da jornalista Liliane Ventura, que se notabilizou por ser uma das integrantes do extinto Aqui Agora do SBT na década de 1990. O objetivo do ocupante do Planalto foi defender a volta ao trabalho por parte das pessoas em confinamento durante a epidemia do coronavírus, exceto idosos. De acordo com autoridades de Saúde, o Brasil registra 4,2 mil casos da doença, com 136 mortes.

Ventura faz hoje programas na TV da Câmara de Vereadores de São Paulo e é youtuber. Sua última aparição na mídia com alguma expressividade foi uma entrevista no programa "Na telinha", no UOL, no qual desfilou elogios a Bolsonaro e Paulo Guedes e disse, com satisfação: ""Vendi o Audi [carro de luxo] pra comprar um apartamento".

Na mesma entrevista, afimrou "gostem ou não do Bolsonaro, ele foi buscar o melhor no mercado que se chama Paulo Guedes. Ele é o cara do mundo corporativo". Também quis afagar Bolsonaro: "Primeiro que não é de excessos, ele não fuma, não bebe, e isso é ótimo. Pra quem não pratica excessos. Ele é uma pessoa normal, equilibrada. E tem algo pro cargo que ele ocupa, tem algo fundamental: ele não é vaidoso".

"Temos 2 problemas que não podem ser dissociados: o vírus e o desemprego", disse Bolsonaro na rede social. "Ambos devem ser tratados com responsabilidade. Mas se o remédio for demasiado o efeito colateral será muito mais desastroso", acrescentou.