Bolsonaro ignora 33 milhões que passam fome e diz a Biden que Brasil 'alimenta 1 bilhão de pessoas'

247 com Reuters - Jair Bolsonaro se encontrou pela primeira vez com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na noite desta quinta-feira (9), durante a Cúpula das Américas.

Em sua manifestação, Bolsonaro disse ao presidente Joe Biden que o "Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas" ao exaltar o agronegócio, na semana em que pesquisa da Rede Penssan divulgou que a fome atinge 33 milhões de pessoas no Brasil.

Bolsonaro reafirmou a fala de que quer eleições "limpas, transparentes e democráticas", em momento em que o governo dos EUA já demonstrou preocupação com a retórica pouco democrática do brasileiro. Em sua fala, Bolsonaro afirmou que chegou ao poder de forma democrática e quando sair do poder será também pela via democrática.

Pouco antes, Biden elogiou o Brasil como uma democracia vibrante com instituições eleitorais fortes. Bolsonaro tem repetidamente atacado ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Bolsonaro também defendeu seus pontos de vista em relação à Amazônia, afirmando que país cuida bem da região, tem uma legislação rígida mas, por vezes, "se sente ameaçado em sua soberania na região."

