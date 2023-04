Bolsonaro diz à PF que postou vídeo com ataque às urnas sem assisti-lo por inteiro

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) afirmou em seu depoimento à Polícia Federal no âmbito do inquérito que apura os atentados terroristas do dia 8 de janeiro, em Brasília, que não viu a íntegra do vídeo que compartilhou com acusações, sem provas, de que a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial de 2022 teria sido fraudada.

"Que, indagado a respeito de sua opinião sobre o processo eleitoral, afirma que, ao postar o vídeo, não havia o assistido em sua integralidade e, em momento algum, emitiu juízo de valor sobre ele", diz um trecho da transcrição do depoimento. O vídeo que levou Bolsonaro a ser investigado no âmbito do inquérito foi postado no dia 10 de janeiro, dois dias após os ataques golpistas.

>>> Leia a íntegra do depoimento de Bolsonaro à PF sobre o 8 de janeiro

Em seu depoimento, Bolsonaro também disse que viu o vídeo na página de uma "pessoa desconhecida” no Facebook e que, ao tentar encaminhá-lo para o seu WhatsApp, acabou publicando o material na sua própria página da rede social.

Apesar de o ex-mandatário ter deletado a postagem com o vídeo poucas horas após a sua publicação, a Procuradoria-Geral da República o acusou de incitar a perpetração de crimes contra o Estado de Direito.

Ele é suspeito de instigar os atos terroristas de janeiro e também deverá prestar explicações sobre sua possível participação na produção da "minuta do golpe", além da inação em relação aos acampamentos golpistas e sua viagem aos Estados Unidos dias antes dos ataques.

