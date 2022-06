Bolsonaro diz estar "broxa" por "apanhar 24 horas por dia"

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro afirmou, nesta terça-feira (21) que está “broxa” por “apanhar 24 horas por dia”. A declaração foi feita durante uma conversa com apoiadores no cercadinho do Palácio do Planalto. Questionado se estava cansado, Bolsonaro respondeu: “tô é broxa mesmo. Apanhar 24 horas por dia não é fácil, não”.

Bolsonaro, que em diversas ocasiões afirmou ser” imorrível, imbrochável e incomível”, vem sendo duramente criticado nas últimas semanas em função dos sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis.

Ele também vem demonstrando preocupação pelo fato de não conseguir crescer nas pesquisas eleitorais, lideradas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e pelo risco de perder a eleição presidencial no primeiro turno.

