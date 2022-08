Bolsonaro diz "não ver problema" em comprar 51 imóveis com dinheiro vivo

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta terça-feira (30) não ver “problemas” em comprar imóveis com dinheiro vivo. "Qual o problema de comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Eu não sei o que está escrito na matéria", disse o atual ocupante do Palácio do Planalto em referência a reportagem do UOL que revelou que o clã Bolsonaro negociou 107 imóveis desde a década de 1990. Deste total, ao menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente mediante o pagamento de dinheiro vivo. As transações somam cerca de R$ 25,6 milhões em valores atualizados.

Mais cedo, durante um evento com empresários em Brasília, Bolsonaro jáa havia questionado o teor da denúncia. “Ouvi falar que tem uma imprensa falando aí que a minha família toda, pegando a sua variação patrimonial desde 1990... Por que eu?", perguntou sem explicar o fato de que quase metade do patrimônio em imóveis ligados a ele e seus familiares foi adquirida por meio de transações com pagamentos efetuados em espécie.

Segundo especialistas, o pagamento em espécie em transações do gênero pode ser uma forma de ocultar a origem dos recursos utilizados na transação, além de ser utilizada para lavar dinheiro obtido por meio de esquemas ilegais.

Também nesta terça-feira, a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, usou as redes sociais para questionar a lisura das transações imobiliárias envolvendo a compra dos 51 imóveis por parte da família Bolsonaro mediante o uso de dinheiro vivo.

