Bolsonaro diz que alguns deputados do centrão ‘realmente não prestam’

247 - Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (10) que parlamentares que integram o Centrão "realmente não prestam". Durante entrevista à Jovem Pan, Bolsonaro justificou sua filiação ao PL de Valdemar Costa Neto dizendo que para disputar uma eleição, ele precisa ter uma legenda.

“Vocês votaram num cara que foi do centrão. Eu fui do PP por muito tempo, fui do PTB, fui do então PFL. Não quer dizer que todo o bolo de pessoas que está lá seja de pessoas que merecem ser rejeitadas pela sociedade. Alguns que estão lá realmente não servem, assim como a maioria da esquerda não presta”, afirmou Bolsonaro.

“Pra eu aprovar qualquer coisa no Congresso tem que ter 308 votos (…) Tira o pessoal do centro, porque centrão é um nome pejorativo, e procura no outro lado quem? O PSOL, o PCdoB, o PT, a Rede, o Novo? Não vou ter votos”, acrescentou.

