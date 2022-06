Bolsonaro diz que alta rejeição de mulheres é porque "Lula é mais bonito"

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) criticou nesta quinta-feira (2) a rejeição ao seu nome entre as mulheres, registrada pela pesquisa Datafolha realizada entre 25 e 26 de maio.

Ao conversar com apoiadores na saída do Palácio do Alvorada, Bolsonaro ironizou a rejeição e disse que Lula tem maior aprovação neste segmento porque “é mais bonito”. “O Lula é mais bonito do que eu”, disse Bolsonaro, ignorando o histórico de declarações machistas.

Segundo a pesquisa Datafolha, no eleitorado feminino, a rejeição a Bolsonaro é de 60% para a classe que ganha até dois salários mínimos e de 56% para as classes acima de dois salários.

