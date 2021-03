Bolsonaro diz que Brasil é 'exemplo' e está na 'vanguarda', apesar do país liderar mortes por Covid-19

247 - Apesar do Brasil bater recordes diários de mortes por Covid-19, do atraso na vacinação e da falta de leitos e de remédios para a intubação de pacientes, Jair Bolsonaro afirmou que o país é um “exemplo” e está na "vanguarda", do enfrentamento à pandemia.

"Estamos dando certo, apesar de um problema gravíssimo que enfrentamos desde o ano passado”, disse Bolsonaro durante um evento no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira (22). "O Brasil vem dando exemplo. Somos um dos poucos países que está na vanguarda na busca de soluções", completou de acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo.

O Brasil registra mais de 295 mil mortos pelo coronavírus e registra cerca de 12 milhões de casos confirmados desde o início da pandemia. O país é o segundo que mais contabiliza mortes, em números absolutos, atrás apenas dos Estados Unidos.

