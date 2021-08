Bolsonaro diz que 'câncer' chegou ao TSE, que é preciso colocar 'ponto final nisso' e volta a ameaçar com golpe

247 - Jair Bolsonaro voltou a atacar o Judiciário ao afirmar que o "câncer" chegou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e que é necessário colocar “um ponto final nisso”. Ainda segundo ele, “é difícil governar um país desta maneira" (obedecendo a Constituição).

“Não sou machão, não sou o único certo. Agora, do outro lado, não pode um ou dois caras estragarem a democracia do Brasil. Começar a prender na base do canetaço, bloquear redes sociais. E agora o câncer já foi lá para o TSE. Lá tem um cara também que manda desmonetizar as coisas. Tem que botar um ponto final nisso. E isso é dentro das quatro linhas (da Constituição)”, disse Bolsonaro a apoiadores nesta sexta-feira (27), de acordo com o jornal O Globo.

A declaração fez referência a uma decisão do corregedor-geral do TSE, Luis Felipe Salomão, que determinou a desmonetização de páginas e perfis que divulgam fake news sobre as eleições no Brasil, e, também, ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que determinou a prisão de aliados do ex-capitão.

PUBLICIDADE

Ainda segundo Bolsonaro, "tem ferramentas lá dentro (da Constituição) para ganhar a guerra. Tem gente que está do lado de fora. Difícil governar um país desta maneira. O único dos Poderes que é vigiado o tempo todo e cobrado sou eu. O que acontece para o lado de lá não tem problema nenhum. Eu não quero interferir para o lado de lá, nem vou. Agora, tem que deixar a gente trabalhar para o lado de cá”, completou.

Na conversa com apoiadores, ele também defendeu que toda a população compre fuzis e afirmou que aqueles que não querem adquirir o armamento não devem "encher o saco".

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE