Bolsonaro diz que chuvas chegaram após sua visita ao Mato Grosso, ministro endossa e viram piada nas redes

247 - Depois de politizar a pandemia, Jair Bolsonaro usou as redes sociais para dizer que após visitar o Mato Grosso a chuva chegou para apagar as queimadas que assolam o Pantanal. A chuva rápida caiu na região do Pantanal na tarde deste sábado (19), após mais de 50 dias de estiagem e o aumento crescente dos focos de incêndio.

“Sexta-feira estive em Sinop e Sorriso/MT. Por ocasião do pouso, nosso avião arremeteu por falta de visibilidade. Por coincidência, as chuvas chegaram no sábado. Bom dia a todos”, comentou Bolsonaro em um tuíte na manhã deste domingo (20), se referindo a aeronave presidencial que precisou arremeter ao tentar pousar no Aeroporto Municipal Presidente João Figueiredo, em Sinop, no Mato Grosso, por conta da falta de visibilidade causada pelas queimadas da região.

O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Ramos, também “atribuiu” a chuva a visita de Bolsonaro.

“Após a visita do nosso Pres Bolsonaro ao Mato Grosso no dia 18 Set, no dia seguinte começa chover !! Deus está com nosso Pres e continuará a abençoar o Brasil, em que pese todas as campanhas contra esse governo! Vamos em frente vencendo os desafios e transformando o Brasil”, escreveu o ministro.'

O comentário redeu piadas nas redes sociais. "Ah pronto, além de mito é São Pedro tb", ironizou uma seguidora.

"Só na chuva pra resolver pq na gestão tá impossível com esta cambada de moleque lacrador no governo que não faz nada e só atrapalha", escreveu outro internauta.





