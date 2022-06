Bolsonaro diz que encontro com Biden foi melhor do que esperava

Apoie o 247

ICL

247 - "Foi muito melhor do que eu esperava", afirmou Bolsonaro, ao voltar para o hotel em que está hospedado. "Posso dizer que estou maravilhado com ele", relata a Folha de S.Paulo.

O ocupante do Palácio do Planalto declarou também que o conteúdo da conversa na parte confidencial do encontro é "segredo de Estado". Bolsonaro relatou que falou mais do que Biden e obteve a concordância do presidente estadunidense. Agora, o chefe do governo de extrema-direita do Brasil diz que pretende "ampliar este eixo norte-sul", o que, em sua opinião "será bom para todo mundo".

Bolsonaro ainda afirmou que acredita que terá "brevemente mais encontros" com Biden, sem dar maiores detalhes. À CNN Brasil falou que o americano se comprometeu a colaborar com o Brasil, "como duas nações civilizadas fazem".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Casa Branca divulgou um comunicado em que chamou a parceria entre os dois países de "vital para os esforços internacionais para lidar com a crise climática e garantir a paz".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O comunicado diz também que os dois presidentes se comprometeram a trabalhar juntos para reduzir o desmatamento, trabalhar de forma conjunta no Conselho de Segurança da ONU sobre a Guerra da Ucrânia e "apoiar a renovação democrática".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE