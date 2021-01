Bolsonaro diz que futebol feminino "não é realidade" e critica Enem por questão sobre salário de Neymar comparado com o de Marta

247 - Em mais uma exibição de machismo, Jair Bolsonaro disse ser "absurda" a questão do Enem mais recente que pedia a alunos para que comparassem o salário de Neymar com o de Marta, camisa 10 da seleção e 6 vezes a melhor do mundo.

Também admitindo buscar interferir no teor das provas, o presidente disse: "Você vê as provas do Enem. O banco de questões do Enem não é do meu governo ainda, é de governos anteriores. Tem questões ali ridículas ainda, ridículas, tratando de assuntos... Comparando mulher jogando futebol e homem, por que a Marta ganha menos que o Neymar".

"Não tem que ter comparação. O futebol feminino ainda não é uma realidade no Brasil. O que o Neymar ganha por ano todos os times de futebol junto no Brasil não faturam por ano. Como que vai pagar para a Marta o mesmo salário? Isso chama-se iniciativa privada. Ela que faz o salário, ela que mostra para onde o mercado deve ir", continuou, referindo-se a questões do tipo como "absurdas".

As informações foram reportadas na Folha de S.Paulo.

