Bolsonaro diz que há "90% de chances" de escolher Braga Netto para vice

Braga Netto saiu do Ministério da Defesa e foi nomeado assessor especial do gabinete pessoal da Presidência, onde pode permanecer até três meses antes das eleições edit

247 - Em entrevista à rádio paraense O Liberal nesta segunda-feira (11), Jair Bolsonaro (PL) afirmou que já "90% de chances" de escolher o ex-ministro da Defesa e general Walter Braga Netto para ser candidato a vice-presidente em sua chapa.

Desde que Bolsonaro começou a preparar sua pré-campanha, já no final de 2021, o posto de vice tem sido alvo de disputas, porquanto o atual vice-presidente, Hamilton Mourão, foi descartado por Bolsonaro.

O centrão, base do governo Bolsonaro, tentou emplacar um dos seus na chapa, ou ao menos direcionar a escolha de Bolsonaro para um personagem com bom diálogo com os parlamentares, como Tereza Cristina.

Bolsonaro, no entanto, se opôs e vai apostar em um nome com origem nas Forças Armadas.

Braga Netto deixou a Defesa e foi nomeado assessor especial do gabinete pessoal da Presidência, onde pode permanecer até três meses antes das eleições.

