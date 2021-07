Bolsonaro diz que Joice tenta culpá-lo por agressões: 'é bastante esquisita a história dela'

Nesta terça-feira, a Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados concluiu investigação preliminar sobre o caso e não constatou "quebra de segurança" no prédio onde Joice Hasselmann edit

247 - Jair Bolsonaro se manifestou nesta terça-feira (27) sobre o suposto atentado sofrido pela deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) e classificou como "bastante esquisita a história dela".

"Não quero entrar na polêmica. O que eu vejo na imprensa, vão ver sinal eletrônico daqueles dias, ver a fita do prédio dela e pedir exames no que compete a ele. Não quero polemizar. E tenho certeza que a polícia vai desvendar", disse o chefe do governo federal ao jornalista Magno Martins.

Para Bolsonaro, Joice tenta culpá-lo pelo ocorrido. "Me culpa achando que vou responder. Não vou".

Nesta terça-feira, a Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados concluiu a investigação preliminar do caso e não constatou "quebra de segurança" no prédio onde a deputada mora.

