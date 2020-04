Bolsonaro diz que 'não se bica' com Mandetta há algum tempo, mas descarta demiti-lo 'no meio da guerra'

247 - Jair Bolsonaro externou novamente, nesta quinta-feira, 2, sua insatisfação com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que tem adotado as recomendações internacionais no combate à pandemia do novo coronavírus.

"Mandetta sabe que a gente está se bicando há algum tempo", disse Bolsonaro em entrevista à rádio Jovem Pan. "Não pretendo demiti-lo no meio da guerra, mas em algum momento ele extrapolou. Sempre respeitei todos os ministros. A gente espera que ele dê conta do recado. Não é uma ameaça para o Mandetta. Nenhum ministro meu é 'indemissível', como os cinco que já foram embora".

Bolsonaro disse ainda que o ministro da Saúde deveria ouvir mais o presidente. "Ele disse que tem responsabilidade, mas ele cuida da saúde, o (Paulo) Guedes da economia e eu entro no meio. O Mandetta quer fazer valer muito a vontade dele. Pode ser que ele esteja certo, mas está faltando humildade para ele conduzir o Brasil neste momento", afirmou.

Ainda segundo Bolsonaro, "aquela histeria, aquele clima de pânico, contagiou alguns lá [dentro do Ministério da Saúde]". "Já está no momento de todo mundo botar o pé no chão", cobrou.

Enquanto tiver coronavírus, terá Mandetta. Depois disso, melhor já pensar num emprego novo. pic.twitter.com/rPAQEfCr3S — GugaNoblat (@GugaNoblat) April 2, 2020

