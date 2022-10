Bolsonaro diz que "não tem uma foto" com Roberto Jefferson

Apoie o 247

ICL

247 - Roberto Jefferson é um aliado notório de Jair Bolsonaro (PL), mas o presidente negou neste domingo (23), que existam fotos dele com o ex-deputado federal.

A declração veio depois que Roberto Jefferson ter atirado contra dois policiais federais que foram cumprir ordem de prisão contra ele.

"Não tem uma foto dele comigo", disse Bolsonaro, apesar dos inúmeros registros de Jefferson ao lado dele que foram replicados nas redes sociais.

A afirmação de Bolsonaro feita em transmissão ao vivo ao lado de Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato ao governo de São Paulo. Na sequência, o Bolsonaro leu a publicação que fez no Twitter na qual repudia as falas de Jefferson contra a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.