Bolsonaro diz que neutralidade do Brasil no conflito Rússia-Ucrânia garante fertilizantes

Sputnik Brasil - Mandatário acredita que caso Brasil tivesse se posicionado em relação à crise ucraniana, país não teria oferta de fertilizantes e agronegócio seria amplamente prejudicado.

Nesta terça-feira (12), o presidente, Jair Bolsonaro (PL), afirmou a apoiadores que a neutralidade do Brasil diante da operação militar russa na Ucrânia garantiu a manutenção do fornecimento de fertilizantes russos, destacando a importância do insumo para o agronegócio brasileiro.

"Nessa guerra [operação militar] lá fora, queriam que eu tomasse partido. Meu partido é o Brasil, temos negócios com a Rússia, somos neutros e continuamos recebendo fertilizantes deles. Imagina o nosso agronegócio sem fertilizantes, cairia a produtividade", declarou o mandatário segundo o UOL.

O presidente também comentou que devido ao conflito russo-ucraniano, a Ucrânia não está exportando trigo, e isso vem pressionando os preços do produto tanto no mercado internacional como no Brasil.

"Alguém vai pagar essa conta", declarou. Bolsonaro foi criticado quando foi à Rússia em fevereiro deste ano, principalmente pelos EUA, que enxergaram a visita do chefe de Estado brasileiro ao líder russo, Vladimir Putin, como uma ação que "minava a diplomacia internacional".

