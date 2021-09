Bolsonaro diz que ninguém precisa temer 7 de setembro e fala em 2 milhões na Paulista

"O Brasil está em paz, no meu entender, está faltando uma ou outra autoridade ter a humildade de reconhecer que extrapolo", disse o chefe do governo edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Ricardo Brito (Reuters) - Em uma fala recheada de recados ao Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que ninguém precisa temer as manifestações do dia 7 de Setembro e destacou que haverá um comparecimento recorde no ato da Avenida Paulista, com 2 milhões de pessoas.

"O Brasil está em paz, no meu entender, está faltando uma ou outra autoridade ter a humildade de reconhecer que extrapolou e trazer a paz no Brasil", disse.

"Ninguém precisa temer o 7 de Setembro. Já falei que, se Deus quiser, estarei aqui na Esplanada, usarei da palavra como logo depois --como tenho compromisso em São Paulo dia 8-- pretendo ocupar um carro de som na Paulista que deve ter umas 2 milhões de pessoas", emendou.

PUBLICIDADE

Em pronunciamento durante cerimônia do programa para alavancar concessões de autorizações ferroviárias e investimentos, Bolsonaro disse que as pessoas vão pedir, clamar o que o presidente do STF, Luiz Fux, disse mais cedo no plenário da corte.

"Não pode haver democracia sem respeito à Constituição", destacou Bolsonaro.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE