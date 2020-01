Bolsonaro diz que "o sistema protege Adélio", mas ele é o sistema

247 – Jair Bolsonaro voltou a explorar o caso Adélio para se vitimizar, ao falar para apoiadores no dia de ontem. “Jamais o sistema podia sonhar que uma pessoa, com o nosso perfil, poderia chegar à Presidência da República”, afirmou Bolsonaro, segundo reportagem do Uol. “A facada só aconteceu quando este sistema teve a certeza de que a única maneira de nos deter seria a eliminação física. E não é a toa que o assassino é protegido até hoje. O sistema protege esta pessoa”, acrescentou Bolsonaro, sem especificar qual seria a proteção recebida por Adélio Bispo e sem dizer que talvez ele próprio seja o representante do sistema.