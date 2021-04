Bolsonaro diz que Pazuello fez "trabalho muito bom em Manaus", onde pessoas morreram por falta de oxigênio nos hospitais

247 - Às vésperas do início dos trabalhos da CPI do genocídio, Jair Bolsonaro afirmou que o seu trabalho na região de Manaus foi "muito bem feito", assim como o do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

A atuação do governo federal no Amazonas é uma das frentes de investigação da CPI que mais preocupa o governo. O ex-ministro Pazuello já é alvo de uma ação de improbidade administrativa protocolada pelo Ministério Público Federal do Amazonas.

O jornal O Globo revelou que documentos incluídos na ação apontam a omissão e a lentidão do governo Bolsonaro em lidar com o colapso no sistema de saúde do Amazonas em janeiro deste ano.

Atas e depoimentos colhidos indicam, por exemplo, que Pazuello sabia da situação crítica no estado desde dezembro de 2020, mas uma comitiva foi enviada apenas em janeiro.

