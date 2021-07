Bolsonaro diz que pediu investigação por suposta diferença de preço da CoronaVac

Jair Bolsonaro afirmou ter recebido documentos da "empresa que fabrica a CoronaVac", oferecendo a vacina a US$ 5, enquanto o Instituto Butantan cobra US$ 10 por dose edit

247 - Jair Bolsonaro disse que mandou investigar uma suposta oferta da vacina CoronaVac pela metade do preço oferecido pelo Instituto Butantan. Segundo ele, o pedido de investigação teria sido feito à Controladoria-Geral da União (CGU) e ao Ministério da Justiça e que o caso também seria encaminhado ao Tribunal de Contas da União (TCU). A afirmação foi feita na manhã desta quinta-feira (21), durante uma entrevista à rádio Banda B, de acordo com o jornal O Globo.

Na entrevista, Bolsonaro afirmou ter recebido documentos da "empresa que fabrica a CoronaVac", oferecendo a vacina a US$ 5, enquanto o Instituto Butantan cobra US$ 10 por dose.O imunizante é produzido pela chinesa Sinovac e tem o Butantã como parceiro no Brasil. “Chegou documentação para nós, não vou entrar em muito detalhe, a empresa que fabrica a CoronaVac, matriz que fornece o IFA é na China, oferecendo para nós, agora, essa vacina a cinco dólares”, disse.

“O que nós fizemos de imediato? Queiroga conversou comigo, encaminhamos esse oferecimento de vacina para a CGU, Controladoria-Geral da União. Ontem encaminhamos ao Ministério da Justiça e hoje encaminharemos para o Tribunal de Contas da União para que seja investigado. Por que metade do preço agora?”, questionou.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.