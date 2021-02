Bolsonaro diz que Petrobrás deve ter ação social e derruba as ações da empresa

247 - Jair Bolsonaro, que vem sendo fortemente criticado pelo mercado financeiro após a nomeação de Joaquim Silva e Luna para a presidência da Petrobras, se defendeu dizendo que estatais precisam sempre ter uma "visão social".

Em discurso durante cerimônia sobre a revitalização do sistema elétrico Furnas em Foz do Iguaçu (PR) nesta quinta (25), o presidente disse: "Uma estatal, seja ela qual for, tem que ter sua visão de social. Não podemos admitir uma estatal e um presidente que não tenha essa visão".

"O convite que fizemos ao senhor general Silva e Luna para presidir a Petrobras visa uma nova dinâmica àquela empresa e neste momento eu agradeço a ele por ter aceitado esse convite. E pode ter certeza que todos aqueles que dependem do produto da Petrobras vão se surpreender positivamente com o seu trabalho quando ele lá assumir", acrescentou.

Após as declarações, os ativos PETR3 registraram queda de cerca de 2%. As ações haviam registrada alta de 4% no início da sessão.

Leia mais sobre o desempenho das ações da Petobrás hoje na Bolsa na reportagem do Infomoney:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.