Bolsonaro diz que "por coincidência ou não" saída de tropas russas aconteceu durante a sua visita

Desprestigiado no mundo, Jair Bolsonaro voltou a tentar associar a retirada das tropas russas ao seu encontro com o presidente russo, Vladimir Putin edit

247 - Seguindo o roteiro da postagem do ex-ministro Ricardo Salles, que irou piada nas redes ao divulgar fake news com imagem falsa dizendo que o canal CNN atribuiu a participação decisiva de Jair Bolsonaro para evitar uma Terceira Guerra Mundial entre a Rússia e a Ucrânia, o presidente brasileiro disse a jornalistas no final de sua agenda em Moscou, que durante a sua visita "por coincidência ou não, parte das tropas deixou a fronteira".

A fala de Bolsonaro reforça as especulações de que a postagem de Salles não foi uma ação isolada, ou no mínimo, foi utilizada para reforçar um factoide em torno da viagem de Bolsonaro em um ano eleitoral.

Esta é a segunda vez que Bolsonaro sugere que sua presença interferiu na crise com a Ucrânia. O anúncio da retirada das tropas ocorreu na manhã do dia 15, feito pelo Ministério da Defesa da Rússia pouco antes do encontro entre o premiê Olaf Scholz, da Alemanha, com Putin.

No entanto, horas depois do encontro de Putin com o premiê alemão, ainda em voo para Moscou, Bolsonaro postou no Facebook uma foto da aproximação da retirada e do espaço de frases: "Já estamos notícia no aéreo russo", "Fuso: + 6 horas", "Bom dia a todos".

Foi como um sinal para as milícias digitais bolsonaristas impulsionarem o disparo de mensagens e memes associando falsamente Bolsonaro à decisão de Putin.

O filho Eduardo, deputado federal pelo PL-SP, deu a senha e promoveu as hashtags "BolsonaroEvitouaGuerra" e "BolsonaroNobelda Paz".

