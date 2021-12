Bolsonaro diz que prefere perder eleição a vacinar crianças

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro voltou a atacar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Com todas as pesquisas de intenção de voto apontando sua possível derrota em primeiro turno para o ex-presidente Lula nas eleições de 2022, Bolsonaro disse que prefere perder as eleições a compactuar com a imunização das crianças.

"Como é que eu vou conviver sabendo que algumas crianças foram prejudicadas por uma omissão minha? Prefiro perder a eleição do que carregar essa cruz comigo", disse Bolsonaro durante transmissão ao vivo nesta quinta-feira (30). Confira:

🇧🇷 Em live, presidente Jair Bolsonaro comenta por quê tem receio da vacinação de crianças:



"Como é que eu vou conviver sabendo que algumas crianças foram prejudicadas por uma omissão minha? Prefiro perder a eleição do que carregar essa cruz comigo". pic.twitter.com/MUvoqGaVIL PUBLICIDADE December 31, 2021

Bolsonaro põe vida de técnicos da Anvisa em risco

O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres, afirmou que a sabotagem de Jair Bolsonaro contra a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 estimula o negacionismo e representa ameaças à vida de funcionários da agência reguladora.

PUBLICIDADE

"Não tenho dúvida que as duas falas contribuíram sobremaneira para o número aproximado de 170 ameaças de morte, agressão física, violência de todo tipo contra servidores e seus familiares que a Anvisa tem recebido", disse Barra Torres em entrevista à Folha de S. Paulo.

Para Barra Torres, há sensação de "desamparo" na agência, que ainda aguarda resposta da Polícia Federal sobre o pedido de proteção aos funcionários. "É uma sensação preocupante por não haver a proteção policial até o presente momento, preocupante por identificar o cenário potencialmente perigoso [variante ômicron] e preocupante por não ver o foco no enfrentamento de um cenário provavelmente adverso para o ano de 2022", afirmou.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: